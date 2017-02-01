Ударившая ножом мужа москвичка попыталась покончить с собой

В столичном районе «Коптево» следователи устанавливают обстоятельства причинения ножевого ранения мужчине. Об этом в среду, 1 февраля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, 31 января около 07:30 между 53-летней женщиной и ее 52-летним гражданским мужем вспыхнула ссора, в ходе которой жена схватила кухонный нож и воткнула его в грудь супругу. Когда тот потерял сознание, женщина сама вызвала скорую помощь, открыла врачам дверь и, пока бригада оказывала ему помощь, попыталась покончить с собой», — рассказал источник.

Он уточнил, что женщина ранее неоднократно судима, в том числе — за хулиганство и торговлю наркотиками, но из мест лишения свободы освободилась 20 лет назад, и с тех пор живет в этой квартире. Мужчина же проблем с законом не имел.

Оба супруга находятся в реанимациях, состояние обоих врачи расценивают как крайне тяжелое — у мужа проникающие ранения сердца и легкого, у жены — отравление сильнодействующими препаратами.

В Главном управлении МВД по Москве «Ленте.ру» подтвердили факт произошедшего. «Уже возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"», — сказал представитель пресс-службы ведомства.

24 января в Хабаровске 36-летний местный житель задушил жену, бабушку и двух своих дочерей, двух и трех лет, после чего поджег дом. Мужчина арестован и признался в совершении преступления.