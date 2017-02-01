Россияне стали в два раза реже ездить на отдых за границу

Число россиян, которые ездят в отпуск за границу более одного раза в год, сократилась почти вдвое. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в среду, 1 февраля.

Существенное падение частоты зарубежных путешествий отмечают представители сразу нескольких туристических компаний. Так, по словам Игоря Блинова из фирмы «ОнлайнТур», на данный момент доля клиентов, выезжавших за границу не менее двух раз, упала до 20 процентов с 40 в 2014 году. В сети «Горячие туры» также отмечают, что число таких путешественников за два года сократилось на 30-50 процентов. Те же цифры называет и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

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Кроме того, как отметили в компании Level.Travel, сократился и средний чек на путешествия — с 61 тысячи в 2015 году до 56 тысяч в 2016-м.

При этом, как уточнила директор департамента развития агентской сети BSI Group Татьяна Белова, спад спроса касается только экономичного и среднего сегментов. Среди клиентов компании, предпочитающих VIP-отдых, сокращение числа поездок за рубеж не наблюдается.

Эксперты считают, что оживление спроса и увеличение частоты поездок начнется уже в этом году. Этому, в частности, может способствовать возобновление прямого авиасообщения с Египтом.

Ранее сообщалось, что самым дешевым направлением отдыха для россиян в 2017 году станет Абхазия. Следом за ней идут Армения и Индия.