Программу «Дальневосточный гектар» сравнили с великим освоением Сибири

Реализацию программы «дальневосточный гектар», которая дает существенные преференции гражданам страны, можно сравнить с этапами освоения Сибири. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»), сообщает РИА Новости, в среду, 1 февраля.

Он отметил, что Дальний Восток — «кладезь различных природных ресурсов». «Это богатейшие леса, полезные ископаемые, охотничьи угодья, потрясающие уголки особо охраняемых природных территорий», — сказал парламентарий.

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В то же время, Николаев подчеркнул, что осуществлять закон «о дальневосточном гектаре», вступивший в силу 1 июня прошлого года необходимо, «ориентируясь на обязательное сбережение всех богатств».

С 1 февраля стартовал третий этап реализации закона, позволяющего бесплатно получить участок земли площадью один гектар в Дальневосточном федеральном округе. Сначала этим правом были наделены лишь проживающие в некоторых муниципальных образованиях Дальнего Востока, затем жители входящих в федеральный округ субъектов. Теперь воспользоваться им могут все россияне.

Получить землю можно будет лишь однажды, свободный от прав третьих лиц и находящийся в свободном обороте участок предоставляется на пять лет. Если за это время он будет освоен, его можно будет арендовать или оформить в собственность. Разрешенные виды использования — индивидуальное жилищное строительство, сельхоздеятельность, туризм и еще ряд направлений.

Покорение Сибири — процесс завоевания и включения сибирских территорий и Дальнего Востока в состав Российского государства со второй половины XVI до XIX века. Принято считать, что процесс покорения этих земель начался в 1580 году с похода казаков Ермака против Сибирского ханства.