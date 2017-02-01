Россия столкнулась с перепроизводством картофеля, в связи с этим необходимо увеличить его экспорт. Об этом в среду, 1 февраля, заявил директор департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев, сообщает «Интерфакс».

Материалы по теме Свежо питание Зачем Россия ослабила продуктовое эмбарго

«Медленно, но начался его экспорт, он уже составил 213 тысяч тонн», — заявил Чекмарев на Всероссийском агрономическом совещании в Москве. По его мнению, избыток картофеля на отечественном рынке, который мог бы поставляться за рубеж, составляет около двух-трех миллионов тонн.

Для регионов, специализирующихся на выращивании этого растения, стратегической задачей является строительство перерабатывающих предприятий, подчеркнул представитель Минсельхоза. «Надо построить по одному-два завода для того, чтобы продавать готовую продукцию из картофеля», — считает он.

Ранее 1 февраля министр сельского хозяйства Александр Ткачев сообщил, что в 2016 году Россия стала ведущим производителем сахарной свеклы в мире. Глава Минсельхоза надеется, что продовольственное эмбарго сохранится в ближайшие год-два.

По данным Росстата, в 2016 году производство картофеля в России составило 31,03 миллиона тонн. Это на 7,8 процента меньше, чем в 2015-м.

В марте прошлого года зампред комитета Торгово-промышленной палаты по развитию АПК Павел Грудинин заявил Национальной службе новостей (НСН), что российская сельхозпродукция стала конкурентоспособной на мировом рынке, в частности, из-за девальвации рубля. «Когда цена на продукт в долларах высокая, а рублевая себестоимость низкая, его выгодно продавать за рубеж», — сказал он.