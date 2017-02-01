Трампу дали «нарисовать» динозаврика и кошечку

Пользователи сети превратили в мем момент подписания президентом США Дональдом Трампом указа об ужесточении иммиграционной политики страны. Об этом сообщает The Independent.

Журналисты запечатлели момент, в котором Трамп демонстрирует листы с указом и своей подписью. Один из пользователей Twitter прифотошопил на них детские рисунки. В итоге видео превратили в серию GIF-изображений с разными картинками, что сподвигло юзеров сделать свои варианты «рисунков» Трампа.

Так, в Twitter-аккаунте TrumpDraws («Трамп рисует») появились «нарисованные» президентом конь, кот, домик и собственный портрет.

Издание отмечает, что политикам стоит быть осторожнее с белыми листами в руках, потому что именно такие фотографии чаще всего используются для создания вирусных шуток.

27 января Трамп подписал указ, согласно которому на территорию США запрещается въезд гражданам семи государств: Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, сроком на 120 дней приостановлен прием сирийских беженцев.