Москву и Петербург включили в топ-25 туристических направлений Восточной Европы

Москва и Санкт-Петербург попали в список из 25 туристических направлений Восточной Европы, которые рекомендуют посетить редакторы британской газеты The Telegraph. Список, места в котором не ранжируются, опубликован на сайте издания.

Как отмечают журналисты, в Москве туристам будут интересны не только такие известные достопримечательности, как Красная площадь, Кремль и Мавзолей Ленина, но и многочисленные клубы, бары и торговые центры.

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Что касается культурной составляющей, то зарубежные гости могут посетить Третьяковскую галерею, сходить на оперу или балет. Путешественникам также рекомендуют прогулки по Старому Арбату.

Петербург заинтересует отдыхающих своими каналами и белыми ночами, полагают британские журналисты. Они также обращают внимание на богатую историю Северной столицы и связанные с этим достопримечательности, например крейсер «Аврора». Кроме того, туристам рекомендуют посетить Эрмитаж.

В перечень также вошли Таллин, который называют «одним из самых хорошо сохранившихся старых городов Европы». Кроме того, журналисты включили в топ-25 биосферный заповедник «Дельта Дуная» в Румынии. Британское издание упомянуло в своем рейтинге Ригу, отметив архитектуру столицы Латвии, ее оперу и органные концерты в храмах.

В список популярных направлений вошли Черногория, Словения, Польша, Белоруссия, Болгария, Украина и другие страны.

В январе издание The Guardian внесло Петербург в топ обязательных к посещению туристами в 2017 году мест. В ноябре 2016 года Москва попала в аналогичный рейтинг журнала National Geographic.

