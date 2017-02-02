Определены генетически близкие древним охотникам и собирателям народы

Международный коллектив ученых определил современные народы и популяции Земли, генетический состав которых более всего похож на таковой у древних охотников и собирателей. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances, кратко о нем сообщает Американская ассоциация содействия развитию науки.

С точки зрения генетики, современные жители Северо-Восточной Азии, в частности, японцы и корейцы, похожи на древних охотников и собирателей. Особенно древняя структура ДНК сохранилась у ульчей — коренного народа Приамурья.

К подобным выводам ученые пришли, проведя генетический анализ ДНК, извлеченной из останков людей, которые жили примерно восемь тысяч лет на территории современного российского Дальнего Востока.

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Проанализированные древние ДНК принадлежали двум женщинам, которым на момент смерти было примерно 20 и 50 лет. Эти люди, а также еще три человека, были найдены в Воротах дьявола — пещере, расположенной на территории России недалеко от границы с Китаем и Северной Кореей.

Авторы отмечают, что их работа свидетельствует об отсутствии масштабных миграций среди популяций Северо-Восточной Азии, в отличие от, например, крупных перемещений людей в Европе.