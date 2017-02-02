Мантурова выдвинули в совет директоров «Газпрома» на место Улюкаева

Правительство России утвердило список кандидатов в совет директоров «Газпрома». Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина.

На место бывшего главы министерства экономического развития Алексея Улюкаева предложен министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Также в списке кандидатов — все члены действующего совета директоров: глава совета, спецпредставитель президента России по взаимодействию с Форумом стран — экспортеров газа Виктор Зубков, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, министр энергетики Александр Новак, председатели правления Газпромбанка и Россельхозбанка Андрей Акимов и Дмитрий Патрушев, ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Владимир Мау, председатель объединения Kazenergy Тимур Кулибаев, ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов.

Улюкаев вошел в состав совета директоров «Газпрома» в конце июня 2016-го.

В ночь на 15 ноября 2016 года он был задержан. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку в размере двух миллионов долларов за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». В тот же день его отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития. Позднее домашний арест был продлен до 15 апреля.