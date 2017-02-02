Украина передаст в Международный суд пулю из «обстрелянного» Ан-26

Украина передаст в Международный уголовный суд (МУС) одну из пуль, попавших в самолет ВМС Ан-26 при «обстреле» в Черном море. Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

«Военная прокуратура сразу после прилета самолета зарегистрировала производство, сейчас проводят экспертизу, чтобы установить патроны, потому что это доказательство», — отметил он.

«Кто именно стрелял, мы, может, и не установим», — продолжил Матиос, добавив при этом, что ответственность высшего руководства России определит МУС, куда будут переданы собранные доказательства.

Киев утверждает, что 1 февраля во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины в Черном море был обстрелян транспортный самолет Ан-26. Огонь якобы был открыт из стрелкового оружия с российских буровых вышек в районе Одесского газового месторождения. Экипаж не пострадал, однако самолет получил повреждение: обнаружено трехсантиметровое пулевое отверстие.

Материалы по теме «У нас тут ад!» Как жители Донбасса выживают под огнем артиллерии

В свою очередь представитель штаба Черноморского флота РФ рассказал, что украинский Ан-26 совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки «Таврида» и «Крым-1». В штабе настаивают, что все заявления украинской стороны об обстреле являются ложью. «Для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из сигнального пистолета», — подчеркнули в ЧФ. Там отметили, что никакой угрозы самолету не было (в сигнальных пистолетах используется шумовой заряд, а не пули — прим. «Ленты.ру»).

В связи с опасными облетами вышек в Минобороны России выразили протест украинскому военному атташе.