Белый дом опроверг слухи об угрозах Трампа мексиканскому президенту

Белый дом официально опроверг слухи об угрозах американского лидера Дональда Трампа в адрес мексиканского президента. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает The Hill.

«Сообщения о том, что президент угрожал вторжением в Мексику, являются ложью, — говорится в заявлении. — Даже мексиканское правительство опровергает эти сведения». Утверждается, что разговор носил доброжелательный, конструктивный и дружелюбный характер.

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Ранее ряд американских и мексиканских СМИ распространили отрывок текста, который, по их утверждениям, являлся расшифровкой разговора Трампа и его мексиканского коллеги Энрике Пеньи Ньето, состоявшегося в пятницу, 27 января. Трамп якобы угрожал Ньето ввести войска в Мексику, чтобы разобраться с «плохими парнями» (bad hombes), если власти страны сами не могут с ними справиться, а мексиканская армия боится вмешиваться. СМИ предположили, что речь идет о наркокартелях.

25 января американский лидер подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам Трампа, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета Соединенных Штатов, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат. При этом Ньето неоднократно утверждал, что его страна ни за какую стену платить не будет.