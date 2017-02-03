Камчатский губернатор оценил благосостояние жителей по числу машин

Власти Камчатского края, оценивая состояние социальной сферы, берут в расчет соотношение числа жителей и автомобилей. Об этом рассказал губернатор Камчатки Владимир Илюхин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля в пятницу, 3 февраля.

«Для нас есть некие показатели, которые к статистике не имеют отношения, но тем не менее говорят о том, как живут жители. У нас сегодня на Камчатке проживают порядка 315 тысяч человек, а автомобилей зарегистрировано на сегодняшний день 211 тысяч», — сказал Илюхин.

Он отметил, что зарплаты повышаются «в соответствии с нормативами», но на реальные доходы населения влияет инфляция. «В целом покупательская способность снизилась», — констатировал губернатор, говоря об итогах прошлого года.

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Глава государства призвал уделять внимание социальным статистическим показателям. «Надо все-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное [с точки зрения размеров зарплат], но и немножко приподняться», — заявил Путин.

В сентябре председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что в субъектах особенно важно заниматься качеством дорог, поскольку автомобиль есть в каждой российской семье.

Майские указы — 11 документов с поручениями правительству, призванные повысить качество жизни россиян, которые были подписаны Путиным в мае 2012 года. Они определяют основные ориентиры развития страны на несколько лет, в первую очередь в социально-экономической сфере.