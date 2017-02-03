В Петербурге арестовали предполагаемую похитительницу двухлетнего ребенка

Суд в Санкт-Петербурге арестовал 46-летнюю Наталью Федорову, обвиняемую в похищении двухлетнего мальчика. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 3 февраля.

По данным следствия, женщина совершила преступление в состоянии алкогольного опьянения. Она оказалась неоднократно судимой. В ходе допроса Федорова признала себя виновной, однако показания давать отказалась.

Она была задержана 2 февраля, спустя короткое время после обращения матери похищенного ребенка в полицию. По словам пострадавшей, она зашла в школу №416 на Эрлеровском бульваре в Петергофе, чтобы забрать старшего ребенка. При этом коляску с младшим сыном мать оставила на улице, а когда вернулась, то не нашла ее на месте. По словам очевидцев, ее увезла какая-то женщина.

Был введен план «Перехват», в ходе которого полицейские обнаружили пустую коляску напротив дома №106 по Санкт-Петербургскому шоссе в поселке Стрельна. Похитительницу позже нашли на территории Кировского района Санкт-Петербурга.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ («Похищение человека»).