Дутерте пообещал коммунистам войну длиною в поколение

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о возобновлении войны против коммунистического подполья. Об этом сообщает Reuters.

«Я потерял множество солдат в течение последних 48 часов, — заявил филиппинский лидер. — Думаю, что продолжение перемирия ни к чему не ведет. Я прошу солдат: возвращайтесь в лагеря, чистите оружие, будьте готовы к боям. Мне правда очень жаль. Я пытался сделать все, что в моих силах, но этого оказалось недостаточно. Мира с Коммунистической партией не будет. Давайте возобновим войну. Мне грустно это говорить, но следующее поколение мира с коммунистами не увидит».

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Недовольство Дутерте вызвало неоднократное нарушение бойцами коммунистической Новой народной армии (ННА) режима прекращения огня, который должен был истечь 10 февраля. За прошедшие двое суток правительственные силы потеряли в столкновениях с партизанами семь человек убитыми и трех пленными. Коммунисты, в свою очередь, обвиняют армию в том, что та под прикрытием перемирия пыталась захватить территории, находящиеся под их контролем, и утверждают, что по-прежнему выступают за мирное решение конфликта.

ННА, стоящая на маоистских позициях, почти полвека ведет вооруженную борьбу с филиппинскими властями. Партизаны контролируют районы на востоке и юге Филиппин. За время противостояния погибли около 40 тысяч человек. Лидер ННА Хосе Мария Сисон был лицейским преподавателем филиппинского президента. Баллотируясь на высший пост в государстве, Дутерте включил в программу заключение мира с партизанами, однако позже заявил, что коммунисты выдвинули слишком радикальные требования, и он не в состоянии их удовлетворить.