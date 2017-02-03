Еврокомиссар призвал ЕС не играть с Трампом в «разделяй и властвуй»

Еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер заявил, что ЕС не должен играть по правилам президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

«Прежде всего, мы должны соблюдать осторожность и не садиться с ним за игорный стол, — посоветовал Эттингер в интервью немецкому радио. — Наш рынок больше, и если мы будем держаться вместе, то окажемся сильнее».

Материалы по теме Нам всем нужно больше Европы Почему Евросоюз оказался в кризисе и что ждет его в будущем

Еврокомиссар призвал европейских лидеров сохранять уверенность в себе при обсуждении любых вопросов с Трампом, который пытается втянуть ЕС в игру «разделяй и властвуй».

Таким образом Эттингер, член правоцентристской немецкой партии ХДС, отреагировал на резкие высказывания американского лидера в отношении Германии. Дональд Трамп ранее заявил, что Евросоюз действует исключительно в интересах Берлина, и предсказал выход новых стран из ЕС. Также президент США пообещал ввести ввозную пошлину в размере 35 процентов на импортируемые из Германии автомобили, а его советники обвинили Берлин в том, что он намеренно ослабляет евро, чтобы навредить интересам США и собственных союзников.