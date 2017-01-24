Мир
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Меркель предрекла миру новую историческую эпоху

Перейти в «Мою Ленту»
Ангела Меркель
Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что мир вступает в новую историческую эпоху. Об этом во вторник, 24 января, сообщает Reuters.

«Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эра сменит другая», — отметила Меркель.

При этом она выразила мнение, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация. «Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации», — добавила канцлер.

22 января глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что с избранием Дональда Трампа на пост президента США, старый мир XX века, «наконец-то, закончился». По его мнению, мир должен быть готов к неспокойным временам. Вопрос о том, какие ценности будут главенствующими в XXI веке, остается открытым, добавил он.

Инаугурация Дональда Трампа состоялась в Вашингтоне 20 января. В своей речи глава государства заявил, что его основным приоритетом станет благо США, и пообещал вернуть власть американскому народу.

16 января республиканец раскритиковал миграционную политику Ангелы Меркель. «Думаю, она сделала одну очень катастрофическую ошибку — приняла всех этих нелегалов», — сказал республиканец.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава МИД Германии назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века
Трамп в инаугурационной речи пообещал вернуть власть народу
Трамп пообещал дружить с другими странами и уничтожить исламский терроризм
Трамп назвал миграционную политику Меркель «катастрофической ошибкой»
Более половины немцев заявили о доверии Меркель
Последние новости
Меркель предрекла миру новую историческую эпоху
Избиение «ультраправого» сторонника Трампа вызвало споры в сети
Названа продолжительность сна среднестатистического россиянина
Администрация Обамы перед уходом перевела Палестине 221 миллион долларов
В сгоревшем доме в Хабаровске нашли убитой семью из 4 человек
СМИ узнали о нежелании НАТО принимать Украину
МИД Польши рассекретил доклад 2008 года о переходе на пророссийский курс
Другие материалы рубрики
06:00 Сегодня

«Для Трампа Украина станет инструментом торговли с Москвой»

Ричард Вайц о Китае, России и внешней политике нового американского президента
06:07 Сегодня

Администрация Обамы перед уходом перевела Палестине 221 миллион долларов

19:15 23 января 2017

Американские полицейские по ошибке убили домовладельца вместо грабителя

07:42 23 января 2017

Покушавшийся на мэра и секретаря парткома китайский чиновник действовал из мести

00:07 20 января 2017
Crips на похоронах Туки Уильямса

Черно-красные против черно-синих

Уличная война в Лос-Анджелесе и далее везде
03:09 Сегодня

МИД Польши рассекретил доклад 2008 года о переходе на пророссийский курс

03:33 Сегодня

Помпео утвержден в должности директора ЦРУ

23:24 23 января 2017

Советник Трампа призвал арестовать Мадонну

00:14 17 января 2017
People walk past the walls of Jerusalem's Old City lit in blue, white and red, colours of the French flag, in solidarity with Paris, in Jerusalem November 15, 2015

Французский исход

Что заставляет евреев бежать из Пятой Республики в Израиль
17:31 23 января 2017

В Аргентине начались мощные лесные пожары

00:20 Сегодня

Трамп покинул свою компанию Trump Organization

21:33 23 января 2017

Представитель России рассказал об итогах первого дня межсирийских переговоров

Россия
«Горло себе перережу»
Реституция по-ставропольски: как РПЦ выживает из дома семью ветерана
Елена Мизулина«То, что я написала, — уникально»
Куда уходит Мизулина
«Смерть как священный долг»
Что такое правильная скорбь и можно ли говорить о мертвых не только хорошо
Генпрокуратура и правоведы поддержали Дадина в борьбе за отмену статьи УК
Путин предложил обязать врио губернаторов отчитываться о доходах
Матвиенко рассказала об отсутствии денег на «детей войны»
Штраф за препятствие движению спецмашин предложили увеличить в 60 раз
Все материалы
Мир
«Для Трампа Украина станет инструментом торговли с Москвой»
Ричард Вайц о Китае, России и внешней политике нового американского президента
Crips на похоронах Туки УильямсаЧерно-красные против черно-синих
Уличная война в Лос-Анджелесе и далее везде
Сладкая сила
Завоюют ли российские продукты китайский рынок
Администрация Обамы перед уходом перевела Палестине 221 миллион долларов
Меркель предрекла миру новую историческую эпоху
МИД Польши рассекретил доклад 2008 года о переходе на пророссийский курс
Помпео утвержден в должности директора ЦРУ
Все материалы
Бывший СССР
Старые возвратники
Какие российские земли в Прибалтике считают своими
СМИ узнали о нежелании НАТО принимать Украину
Петр Порошенко Ай, болит!
Кто сумеет окончательно разрушить систему здравоохранения Украины
Идеолог Евромайдана назвал условие отделения Харькова и Одессы от Украины
Киевская типография признала Крым территорией России
Савченко назвала власти Украины врагом народа номер два
Депутат Рады пояснил смысл закона об исключительности украинского языка
Все материалы
Финансы
Ничего наличного
Ограничат ли россиян в деньгах
Шувалов открестился от ограничения расчетов наличными
Потянулись за долларом
Что случится с рублем после возвращения ЦБ на валютный рынок
Visa поддержала ограничение хождения наличности в России
Долги по зарплате в России упали до 2,7 миллиарда рублей
Минфин призвал к обсуждению идеи ограничения расчетов наличными
40 процентов россиян сообщили об ухудшении материального положения
Все материалы
Бизнес
Шоколад с проблемами
Почему Порошенко решил продать фабрику Roshen в Липецке
Перевели стрелку
Украина въезжает в Европу по рельсам
Вопросы Давоса
О чем говорили участники Всемирного экономического форума
Глава службы экономической безопасности ФСБ вошел в набсовет «Росатома»
Danone согласился заплатить «Союзмультфильму» за кота Матроскина
Тиньков вернулся в список миллиардеров Forbes
Судья КС счел недопустимым запрос Минюста о выплатах по делу ЮКОСа
Все материалы
Силовые структуры
Группа авианосца «Рональд Рейган» вместе с кораблями индийского флота, апрель 2011 годаСеть выходит в океан
Флот, который попытаются продать Трампу
Наводящие мосты
Инженерные войска отмечают профессиональный праздник
Боевая техника ополчения ДНР «С той стороны люди не хотят воевать»
Беседа «Ленты.ру» с офицером внутренних войск ДНР из подразделения «Восток»
Глава Пентагона заверил Столтенберга в важности НАТО для США
В сгоревшем доме в Хабаровске нашли убитой семью из 4 человек
Минобороны сообщило о новом авиаударе России и Турции по террористам ИГ
Кадыров рассказал о службе чеченских военных в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Ядерная зима
На ближайшей к Солнцу планете обнаружили железный снег
Новые боги
Создана полусинтетическая форма жизни
Культура бития
Как уничтожение телефонов превратилось в шоу
«Флешмоб» бактерий показали на видео
Названа продолжительность сна среднестатистического россиянина
В Бразилии «вышла» GTA 6
В iPhone 8 появится новая система защиты
Все материалы
Спорт
«Ведется уверенная работа с допингом»
В чем обвинили российских спортсменов и тренеров в очередном «блокбастере» ARD
Эксперт предсказала победу Павлюченковой над Уильямс на Australian Open
Российского чемпиона Европы по боксу арестовали по делу о двойном убийстве
Экклстоун покинул пост руководителя «Формулы-1» после 40 лет в должности
«Спартак» после общения с фанатами разгромно проиграл ЦСКА
Лучший футболист России рассказал о влиянии женщин на игру
В КХЛ отреагировали на нецензурное общение болельщиков «Спартака» с командой
Все материалы
Культура
Джей Джей Йохансон«Иногда я почти жажду депрессивного состояния»
Джей Джей Йохансон об одиночестве, счастье и удаче
Себастьян Фолкс«Я верил, что буду сражаться на третьей мировой войне»
Себастьян Фолкс об уроках истории и нестабильности человека
Период глобального помешательства
Катастрофы ХХ века в книгах Себастьяна Фолкса
Goldfrapp выпустили трек и анонсировали новый альбом
Объявлено официальное название восьмого эпизода «Звездных войн»
«Убийбийствие не есть верно, сказал Мертвый Отец»
Конфликт отца и детей на американский лад
«Образцовый самец 2» получил девять номинаций на «Золотую малину»
Все материалы
Интернет и СМИ
Теперь марихуановый
Реклама наркотиков стала новым поводом запретить WhatsApp и Telegram
Звезды Голливуда «постояли» в очередях на китайских вокзалах
Заложник президента
Как африканский диктатор решил купить кибероружие и следить за всей страной
Пост в Tumblr заблокировали за цитату Ремарка
Избиение «ультраправого» сторонника Трампа вызвало споры в сети
Кулер задымился
Как прекрасные девушки заставили югославов полюбить компьютеры
В России впервые добились разблокировки порносайта
Все материалы
Ценности
Пожиратели прекрасного
Зачем европейцы тратят миллионы на старые комиксы и африканский примитив
Cartier обновил «любовный» бестселлер
От Луизы до Меланьи
Что надевали первые леди США на инаугурации мужей
Kenzo показал одежду для серфинга в Арктике
Анджелина Джоли представит новый аромат Guerlain
Смартфоны с портретами Путина и Трампа положили в «золотой глобус»
Lanvin предложил одеваться проще
Все материалы
Путешествия
Колыбель человечества
Что россиянам непременно стоит увидеть в ЮАР
Обойдемся без «шенгена»
Как летать через Европу без визы
МадридЧертова дюжина
Россия открыла 13-й по счету национальный туристический офис
Пожилой индийский плотник поцеловал китайскую туристку и пошел под суд
Конюхов и Чилингаров установят крест и российский флаг на дне Марианской впадины
Милонов призвал сохранить доступ в Исаакиевский собор для туристов
Эксперт прокомментировал выявление 150 «серых» отелей в Москве
Все материалы
Из жизни
«Чтобы хорошо жить, деньги и в Азии нужны»
История йогини-вегетарианки из Санкт-Петербурга, перебравшейся на Бали
Феминизм в розовом
#PussyPower: почему протесты в США символизирует вагина
Лица не увидать
Пользовательницы Instagram посвящают аккаунты своим пятым точкам
Пытавшихся обокрасть художественную галерею воров спугнула секс-кукла
Проглотившего золотую рыбку британца посадят в тюрьму
Пернатый премиум-класса
Турецкие коллекционеры тратят последние деньги на элитных голубей
В Вене поймали угонщика трамвая
Все материалы
Самый длинный автопоезд
Невероятная история самого необычного автопоезда в истории человечества
Для Шварценеггера построили полностью электрический G-Class
За сотку до центра?
Настоящие раритеты, заканчивающие жизнь в роли африканского такси
Aston Martin придумал новый логотип
Заграница нам поможет
Как и зачем советские автомобили дорабатывали в Европе
Subaru впервые показала новый XV
Тест-драйв самого красивого бюджетника
Длительный тест Renault Kaptur, симпатичнейшего из бюджетников: часть первая
Все материалы
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
«Мы начали решать свои проблемы, как в 90-х»
За потребительские кредиты смогут отбирать квартиры
Развели тут бордель
Экскурсия по самому большому публичному дому Южного полушария
Война дворцам
Каких домов лишились в 2016 году звезды Голливуда
Апартаменты в «Москва-Сити» подешевели вдвое
Москве предрекли торговый провал
Все материалы