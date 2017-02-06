Первый в России приговор за несообщение о преступлении вынесли в Астрахани

Кировский районный суд Астрахани признал местного жителя виновным в несообщении о преступлении. Об этом рассказала «Интерфаксу» в понедельник, 6 февраля, представитель областной прокуратуры Юлия Свитина.

Астраханец Улукбек Гафуров приговорен к штрафу в 70 тысяч рублей. Как установлено, он знал, но не сообщил в правоохранительные органы о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков и воевал на стороне террористов.

Свитина отметила, что дело было возбуждено по материалам управления ФСБ по Астраханской области. По данным региональной прокуратуры, это первый в России приговор по статье 205.6 УК РФ, появившейся в 2016 году.

Материалы по теме Огонь по своим Почему «пакет Яровой» навсегда изменит судьбу российского интернета

В управлении ФСБ агентству рассказали, что знакомый, о котором не сообщил Гафуров, — гражданин Киргизии Равшан Акбаров. В декабре 2016 года его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

Статья, предусматривающая ответственность за несообщение о ряде преступлений, была внесена в Уголовный кодекс в рамках так называемого антитеррористического пакета Яровой. Он был разработан депутатом Ириной Яровой совместно с главой комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым и принят Госдумой 24 июня 2016 года. В начале июля его подписал глава государства Владимир Путин.