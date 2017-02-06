Спорт
 

Три российских лыжника финишировали одновременно на молодежном ЧМ в США

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Россияне Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов демонстративно финишировали втроем одновременно в комбинированной гонке на молодежном чемпионате мира в США. Об этом сообщает kp.ru.

Гонка прошла в воскресенье, 5 февраля. Российские лыжники заняли первые три места, оторвавшись от преследователей почти на минуту. На последних метрах 30-километровой дистанции спортсмены схватились за лыжные палки друг друга и пересекли финишную черту вместе. Победителя определил фотофиниш. Им стал Александр Большунов, преодолевший дистанцию за 1 час 15 минут и 31,5 секунды. Червоткин и Спицов отстали на 0,2 и 0,5 секунды соответственно.

В молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам принимают участие спортсмены не старше 23 лет. Турнир проходил в Парк-Сити (штат Юта, США) с 30 января по 5 февраля.

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