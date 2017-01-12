Глава IIHF исключил отстранение России от международных хоккейных турниров

Вопрос отстранения России от участия в соревнованиях даже не обсуждается. Об этом заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. Его слова в четверг, 12 января, приводит «Р-Спорт».
«Нет, мы даже не обсуждаем вопрос отстранения России от участия в международных соревнованиях. Мы придерживаемся позиции, согласно которой нет причин переносить соревнования из России или не давать права российским командам принимать участие в международных соревнованиях», — сказал Фазель.
10 января Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишить страну права проведения всех турниров.
После второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, представленной 9 декабря, Россия лишилась права проведения ряда международных соревнований: Челябинск — финала Кубка мира — 2016/17 по конькобежному спорту, Тюмень — этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам, Сочи — чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.