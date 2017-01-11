Москва примет этап Кубка мира по плаванию

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде 2017 года пройдет в Москве. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации плавания (FINA).

Этап в столице России пройдет со 2 по 3 августа 2017 года. Москва ежегодно принимает этапы Кубка мира, начиная с 2003 года.

В 2016 году победителем общего зачета Кубка мира по плаванию среди мужчин стал россиянин Владимир Морозов.

10 января Национальные антидопинговые организации NADO 19 стран призвали отстранить российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях и лишить страну права проведения всех турниров.

После второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, представленной 9 декабря, Россия лишилась права проведения ряда международных соревнований: Челябинск — финала Кубка мира — 2016/17 по конькобежному спорту, Тюмень — этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам, Сочи — чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону.