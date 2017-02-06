Минсельхоз вспомнил о планах ограничить импорт виноматериалов

Возможные ограничительные меры с целью сокращения поставок импортных виноматериалов в Россию в настоящее время разрабатываются Минсельхозом. Об этом в понедельник заявил замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко, сообщает «Интерфакс».

«Зачастую под этими поставками виноматериалов, а не готового вина, заходит всевозможная продукция, которая трансформируется на просторах нашей страны в продукцию неизвестного происхождения»,— сказал чиновник.

Идея введения эмбарго на поставки зарубежных виноматериалов не нова. В частности, в начале июля 2016 года с соответствующей инициативой в очередной развыступил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

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Глава ведомства тогда говорил, что одним из вариантов ограничения импорта может стать повышение акцизов. «Мы готовим проект постановления: или, с одной стороны, увеличить пошлину, или, с другой стороны, дать сигнал инвесторам, что через 5-7 лет мы закроем полностью этот рынок», — подчеркивал Ткачев. По его словам, запрет ввоза из-за рубежа виноматериалов может быть введен через пять лет, и «для инвестора это будет сигнал к тому, чтобы заниматься производством вина из отечественного материала».

В Минпромторге оценивают объем теневого рынка алкоголя в России в 50 процентов. О высокой доле нелегального алкоголя, качество которого никто не контролирует, говорят и отраслевые эксперты.

