Мосгордума собралась запретить курение вейпов в общественных местах

Московская городская дума подготовила законопроект, регулирующий продажу и курение вейпов. Текст документа имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«"Парение" и курение кальянов являются пропагандой курения табака и могут способствовать тому, что некурящие несовершеннолетние пристрастятся к табакокурению», — отметил, комментируя подготовку документа, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он подчеркнул, что законопроект касается не только устройств, имитирующих курение табака, но и испарительных смесей для них.

Документ предусматривает запрет на использование вейпов в общественных местах, в том числе на территориях образовательных, культурных и медицинских учреждений, в общественном транспорте (как городском, так и дальнего следования) и госучреждениях. «По решению собственника имущества или иного лица, уполномоченного на то собственником имущества, допускается потребление испарительных смесей и использование устройств, имитирующих курение табака, в специально выделенных местах», — говорится в тексте документа.

В случае принятия закона несовершеннолетним будет запрещено покупать и использовать вейпы. Производителей испарительных жидкостей обяжут раскрыть их состав, кроме того, для них могут быть увеличены акцизы «в целях сокращения спроса». Документ также предполагает запрет на рекламу имитирующих курение устройств.

Ожидается, что проект федерального закона «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака» будет внесен на рассмотрение городского парламента. После рассмотрения его профильными комиссиями 8 февраля и прохождения необходимых процедур его планируется направить в Госдуму.

В середине января Роспотребнадзор призывал ввести законодательное регулирование использования вейпов. Ведомство ссылалось на данные Всемирной организации здравоохранения: эксперты ВОЗ установили, что в продукции некоторых брендов содержится столько же вызывающих рак веществ, в частности формальдегида, сколько в сигаретном дыме.