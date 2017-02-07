Официальный доллар подняли выше 59 рублей

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 8 февраля, составляет 59,19 рубля. Он повышен на 48 копеек. Евро при этом стоит 63,24 рубля (минус восемь копеек). Об этом свидетельствуют данные регулятора.

На Московской бирже в 13:30 мск за американскую валюту давали 59,39 рубля (выросла на 49 копеек по сравнению с закрытием предыдущей сессии), за единую европейскую — 63,33 рубля (минус пять копеек). Марка нефти Brent торгуется возле отметки 55,58 доллара за баррель, она подешевела на 0,23 процента.

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7 февраля Минфин приступил к покупке иностранной валюты на внутреннем рынке. ЦБ в интересах финансового ведомства ежедневно, в течение 18 рабочих дней до 6 марта, будет покупать валюту на сумму 6,3 миллиарда рублей, следует из графика покупок, опубликованного на сайте Федерального казначейства. По оценке Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы, которые могут быть направлены на покупку валюты, составляют 113,1 миллиарда рублей.

В тот же день главы финансового ведомства Антон Силуанов заявил, что ведомство сохраняет за собой право использовать в 2017 году предусмотренные в бюджете 1,8 триллиона рублей из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.