Медведев ответил критикам господдержки оборонной промышленности

Затраты на гособоронзаказ себя оправдали, и Россия заняла второе место на мировом рынке вооружений после Соединенных Штатов. Об этом в вторник, 7 февраля, заявил премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Гособоронзаказ выполнен на рекордном уровне, практически на 99,9 процентов. Такого еще никогда не было. Экспортные поставки военного назначения в рамках ВТС (военно-технического сотрудничества — прим. «Ленты.ру») принесли нам примерно около 15 миллиардов долларов, что позволяет нам сохранить позицию на рынке вооружений», — сказал он в ходе выступления на выездном заседании думской фракции «Единой России» (ЕР).

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Медведев также напомнил, что фракцию ЕР, имеющую большинство в парламенте, критиковали за высокий уровень государственной поддержки оборонной промышленности. «Но те цифры, которые я только что привел, как и те данные, которые мои коллеги приводили, — это как раз самый лучший ответ нашим оппонентам», — сказал он.

31 января премьер-министр заявил, что результаты выполнения оборонного заказа в 2016 году свидетельствуют о том, что «мы находимся на верном пути», передает РИА Новости. При этом он отметил, что есть и проблемы, в том числе в «Роскосмосе», где итоги работы выглядят скромнее — заказ выполнен на 83 процента.

14 января в интервью телеканалу «Россия-24» глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что по итогам 2016 года корпорация, работая в рамках своего ядерно-оружейного комплекса и участвуя в создании неядерных вооружений, выполнила гособоронзаказ на 100 процентов.