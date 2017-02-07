Попавшегося на допинге Поветкина исключат из рейтинга IBF

Российский боксер Александр Поветкин будет исключен из рейтингов Международной боксерской федерации (IBF). Об этом во вторник сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Поветкин будет удален из рейтинга», — заявили в пресс-службе IBF.

5 февраля об исключении 37-летнего россиянина из рейтингов заявил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

В четверг, 2 февраля, допинг-проба «Б» Поветкина вслед за пробой «А» дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. При этом руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отметил, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые.

17 декабря сорвался бой россиянина за звание временного чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном. Соперник Поветкина отказался боксировать с ним после обнаружения допинга в пробе россиянина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.