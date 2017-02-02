Допинг-проба Б Поветкина дала положительный результат

Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. Об этом ТАСС сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина.

При этом руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отметил, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые.

Материалы по теме В ту же реку Боксер Александр Поветкин второй раз за год сдал положительную допинг-пробу

«Говорить о дисквалификации и завершении карьеры Поветкина рано, нужно разбираться, что это такое, поскольку две разные пробы», — отметил промоутер разговоре с «Р-Спорт».

В конце декабря Рябинский заявил, что намерен отстаивать права боксера в суде, сообщила Национальная служба новостей (НСН).

17 декабря бой россиянина за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с канадцем Бермейном Стиверном был отменен. Поединок должен был пройти в тот же день в Екатеринбурге, но Стиверн отказался боксировать после обнаружения допинга в пробе Поветкина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Россиянин одержал победу нокаутом в шестом раунде.