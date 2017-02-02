Боксер Дрозд оценил перспективы Поветкина на продолжение карьеры

Российский боксер Александр Поветкин продолжит карьеру, несмотря на допинговый скандал. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

«Очевидно было, что если проба А показала какие-то частицы запрещенного препарата, то и проба Б тоже должна была это показать. Другое дело, что пробы, которые брались потом, оказались чистыми; это факт, который тоже надо принимать во внимание. А будет ли он боксировать дальше? Думаю, будет», — заявил спортсмен.

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Бывший промоутер Поветкина Владимир Хрюнов рассказал Федеральному агентству новостей (РИА ФАН), что у Поветкина профессиональная команда, способная отстоять его интересы. Кроме того, в продолжении карьеры россиянина заинтересовано британское телевидение.

В четверг, 2 февраля, допинг-проба Б Поветкина вслед за пробой А дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. При этом руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский отметил, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые.

17 декабря сорвался бой россиянина за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с канадцем Бермейном Стиверном. Соперник Поветкина отказался боксировать с ним после обнаружения допинга в пробе россиянина. Бой утратил статус титульного, канадца заменил француз Йоан Дюопа. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.