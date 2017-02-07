Собака бойцовой породы изуродовала двух москвичек в запертой квартире

Две москвички стали жертвами собаки бойцовой породы в квартире на улице Газопровод. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Собака набросилась на хозяйку и ее приятельницу в однокомнатной квартире, сообщил он. Одной из женщин удалось вырваться из помещения — с многочисленными рваными ранами она госпитализирована. Вторая оказалась заперта с собакой наедине. Полиция не применяла оружие из-за опасности попасть в женщину.

Позднее представителям экстренных служб удалось заблокировать животное и освободить вторую пострадавшую. Ей оказана медицинская помощь.

По данным источника, пострадавшие накануне инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения в компании своих знакомых.

Ранее в феврале в связи с гибелью покусанной собаками пожилой женщины в Москве был задержан сотрудник частного охранного предприятия. По версии следствия, он не убедился в отсутствии посторонних на территории госучреждения в центре города и отпустил животных с привязи. Погибшей оказалась Валерия Вац, вдова советского диктора, переводчика-синхрониста и киноактера Кирилла Ваца.