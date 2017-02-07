«Уралвагонзавод» определился с покупателем «УВЗ-Логистик»

Корпорация «Уралвагонзавод» продает 100 процентов своей дочерней компании «УВЗ-Логистик» структуре НПФ «Благосостояние». При этом парк останется под управлением «Федеральной грузовой компании» (ФГК, «дочка» РЖД). Об этом говорится в сообщении УВЗ.

Логистический оператор будет продан ООО «Тринфико Пропети Менеджмент», управляющей пенсионными резервами НПФ «Благосостояние».

Корпорация «Уралвагонзавод» выходит из инвестиционного проекта на удовлетворяющих ее условиях, подчеркивает компания. «Учитывая, что парк «УВЗ-Логистик» останется под эффективным управлением АО «ФГК», данная инвестиция в сегодняшних условиях рынка грузоперевозок станет выгодной для нового собственника компании», — отмечает УВЗ.

Сделка будет закрыта после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы.

Источники в отрасли позитивно оценили сделку. Один из них заявил РИА Новости, что генеральный директор УВЗ Олег Сиенко успешно выполнил поручение президента РФ, а также сократил портфель обязательств «Уралвагонзавода» почти на 145 миллиардов рублей.

УВЗ — один из крупнейших производителей танков в мире, на его долю приходится около 60 процентов общего числа выпущенных машин. Корпорация является разработчиком новейшего российского танка «Армата». Предприятия УВЗ также выпускают спецтехнику и железнодорожные грузовые вагоны.

«УВЗ-Логистик» — железнодорожный логистический оператор, созданный в 2010 году. Весной 2016 года ФАС России согласовала передачу ФГК вагонного парка «УВЗ-Логистик» (более 38 тысяч грузовых вагонов), летом это было сделано.

Осенью 2016 года УВЗ объявил конкурс, в ходе которого планировал выбрать покупателя для дочерней компании. Корпорация получила предложения практически от всех основных игроков рынка, в следующий этап конкурса прошло шесть компаний. УВЗ не выбрал победителя на конкурсе, но заявил о продолжении переговоров с потенциальными покупателями об альтернативной структуре сделки.