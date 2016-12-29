Корпорация УВЗ сообщила о завершении года с рекордными показателями

По итогам 2016 года корпорация УВЗ демонстрирует рекордные производственные и финансовые результаты. Об этом говорится в сообщении компании.

Ожидаемый объем выручки составляет 141,9 миллиарда рублей, что на 30 процентов больше, чем в 2015 году и на 11 процентов выше показателя рекордного для предприятия 2012 года. В сообщении отмечается, что такого результата удалось достичь «за счет успешной реализации корпорацией экспортного потенциала выпускаемой военной продукции и восстановления вагоностроительной отрасли».

В сообщении подчеркивается, что корпорация УВЗ успешно адаптировалась к тяжелым внешним условиям и вызовам, связанным с включением в санкционный список, девальвацией курса рубля, стагнацией российской экономики в целом. При этом удалось не только загрузить существующие производственные мощности, сохранить кадровый и научный-технический потенциал, но и вновь выйти на чистую прибыль в размере 863 миллионов рублей.

Экспортные поставки в рамках военно-технического сотрудничества в 2016 году по сравнению с предыдущим годом выросли в 2,2 раза, а рост производства подвижного состава — в 2,4 раза. Помимо увеличения объемов экспортных поставок, расширяется и их география, растет номенклатура поставляемой продукции и услуг, впервые изделия подвижного состава были поставлены на внешний рынок. Корпорация реализует стратегию по обеспечению обслуживания и ремонта изделий на протяжении всего жизненного цикла.

Прямым подтверждением успехов УВЗ стало повышение рейтинга кредитоспособности RAEX Эксперт РА с А(II) до А(I) в ноябре 2016 года, что характеризует положение корпорации как финансово устойчивое с высокой вероятностью исполнения собственных финансовых обязательств. Прогноз по рейтингу — стабильный.

