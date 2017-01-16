«Уралвагонзавод» получил кредит на четыре миллиарда рублей

Банк «Югра» выдал кредит на четыре миллиарда рублей «Уралвагонзаводу» для погашения задолженностей по ранее выданным кредитам. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает Rambler News Service.

По словам президента «Югры» Алексея Нефедова, банк с готовностью продолжает сотрудничество с предприятием, являющимся одним из мировых лидеров в своей отрасли. «Несмотря на тяжелые рыночные условия, руководству компании удалось не только загрузить существующие производственные мощности, сохранить кадровый и научный-технический потенциал, но и выйти на чистую прибыль», — отметил Нефедов.

16 января Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ), входящее в состав корпорации «Уралвагонзавод», опубликовало снимок новейшего варианта танка Т-90 для Вооруженных сил России. Ключевым отличием машины от прежних моделей является башня новой конструкции с размещением боеукладки вне боевого отделения.

«Уралвагонзавод» — один из крупнейших производителей танков в мире, на его долю приходится около 60 процентов общего числа выпущенных машин. Корпорация является разработчиком новейшего российского танка «Армата». Предприятия УВЗ также выпускают спецтехнику и железнодорожные грузовые вагоны.

