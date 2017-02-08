Чуркин прокомментировал выбор между карьерами актера и дипломата

Постпред России при ООН Виталий Чуркин считает, что не стал бы хорошим актером. Так он ответил на вопрос RT о том, не хотелось бы ему променять свою работу на карьеру актера.

«Я думаю, что я не был бы хорошим актером, а быть не очень хорошим актером не легче, чем быть дипломатом», — сказал он.

Говоря о своей карьере, он отметил, что «не был бы откровенен, если сказал бы, что все это очень легко». «В жизни дипломата и в жизни страны бывают непростые периоды, сейчас в таком периоде мы и находимся», — пояснил Чуркин.

«Я бы предпочел, чтобы все было по-другому, но коль скоро мы оказались в такой ситуации, как-то приходится на нее реагировать и продолжать в ней существовать», — заявил постпред.

В детстве Чуркин снимался в фильмах «Синяя тетрадь», «Ноль три» и «Сердце матери».