Чуркин после голосования в Совбезе ООН призвал «не напускать туман»

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин после принятия резолюции в поддержку прекращения огня в Сирии призвал критиков в Совбезе «не напускать тумана» в процессе урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ был принят единогласно, однако после голосования ряд членов СБ в своих выступлениях заявили, что готовы принять резолюцию с определенными критическими оговорками.

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«Не хочу говорить каких-то критических слов сегодня... но хочется как-то деликатно намекнуть коллегам и попросить коллег. Чрезвычайно трудный процесс. Все, чего удается достичь, дается с колоссальным трудом. Поэтому, пожалуйста, не надо напускать тумана. Пожалуйста, помогайте. Если не хотите и не можете помочь, пожалуйста, не напускайте тумана», — отметил Чуркин.

Российский постпред призвал не ставить под сомнение договоренности, которые были достигнуты, «как-то переинтерпретировать, по возможности не надо без конца высказывать уже давно устаревшие клише».

«Давайте все же серьезно поработаем над тем, чтобы в 2017 году мы добились политического урегулирования в Сирии», — заключил он.

Резолюция в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии была принята в субботу, 31 декабря. Члены Совбеза одобрили достигнутые при посредничестве Москвы и Анкары договоренности, а также указали на «важность их полного и немедленного выполнения». Они подчеркнули, что ожидают проведения в Астане встречи и рассматривают ее в качестве важного шага перед намеченным на 8 февраля возобновлением в Женеве межсирийских переговоров под эгидой ООН.

В декабре была достигнута договоренность о перемирии в Сирии. Армия и семь вооруженных группировок согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории страны с полуночи 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция. Группировки, которые отказались прекратить боевые действия, будут переведены в разряд террористических.