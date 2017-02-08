Регенерацию гидры из клеток показали на видео

Ученые из Техниона — Израильского технологического института продемонстрировали механизм, с помощью которого из кусочков гидры может восстанавливаться целое животное. Фрагменты содержат память о структуре тела в форме цитоскелета, которая определяет, где должна находиться «голова» или «нога». Статья исследователей опубликована в журнале Cell Reports. Видео регенерации животного представлено на сайте EurekAlert!.

Когда гидра разрезается на части, каждая из них вырастает в новый полип, при этом ориентация тела сохраняется. Ученые предполагали, что главную роль в этом играют химические сигналы. Однако оказалось, что тело восстанавливается благодаря сети белковых волокон, которые поддерживают форму тела гидры. Волокна направляют деление новых клеток, и искусственное изменение структуры сети может привести к нарушениям в развитии новых гидр.