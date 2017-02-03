Челюсти глубокодной рыбы-монстра показали на видео

Видео: PLOS Media / YouTube

Биологи из США и Франции выяснили, каким образом иглоротам удается широко открывать пасть и ловить крупную добычу. Раскрытый учеными механизм продемонстрирован в видео, опубликованном на YouTube-канале журнала PLOS Media.

Оказалось, что голова глубоководных рыб соединяется с черепом при помощи гибкой связи между затылочной костью у основания черепа и первым шейным позвонком. Она образована тканью хорды — эластичного продольного тяжа, который в этом месте не защищен костью. В результате челюсти иглорота способны раскрываться на 120 градусов