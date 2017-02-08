Два игрока победившего в Супербоуле клуба отказались идти на прием к Трампу

Два игрока команды «Нью-Ингленд Пэтриотс», одержавшей победу в финале чемпионата США по американскому футболу — Супербоуле, не хотят идти на прием к президенту страны Дональду Трампу. Об этом сообщает The Guardian.

Сначала о нежелании отправиться в Белый дом на традиционное мероприятие заявил Мартеллус Беннетт. Позже к нему присоединился Девин Маккарти.

«У меня нет ощущения, что мне там рады. Поскольку сейчас в нашей стране есть президент, у которого масса резких суждений и предрассудков, я думаю, что некоторые люди будут чувствовать себя комфортно в Белом доме, а некоторые — нет», — объяснил свою позицию Маккарти.

Супербоул состоялся в ночь на 6 февраля. «Пэтриотс» со счетом 34:28 обыграли команду «Атланта Фэлконс».

Выборы президента США, на которых представитель республиканцев Трамп обошел свою соперницу от демократов Хиллари Клинтон, прошли 8 ноября 2016 года. Инаугурация нового главы государства состоялась 20 января.