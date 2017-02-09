ДНР предложила украинской армии полностью прекратить огонь с 9 февраля

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) предложила Вооруженным силам Украины (ВСУ) прекратить огонь с полуночи 9 февраля. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

«С нуля часов 9 февраля мы предложили украинской стороне полностью прекратить огонь. С трех часов утра не было зафиксировано ни одного выстрела», — сказал Басурин. Он добавил, что в настоящее время обстрелов нет.

8 февраля власти ДНР представили согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе. «Мы подготовили свои предложения по полному прекращению огня и разведению сторон вдоль всей линии соприкосновения», — сообщили в оперативном командовании народной республики. В частности, план содержит отвод всех запрещенных вооружений и запрет на любые наступательные действия и сближение сторон.

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Днем раньше ополченец Александр Матюшин (позывной Варяг) сообщил, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения в Донбассе дополнительные силы и готовят наступление на Донецк с нескольких направлений. По его словам, украинская армия перебрасывает новые силы и бронетехнику в район промзоны под Авдеевкой. Матюшин считает, что боевые действия активизируются с 13 по 19 февраля.

Обострение ситуации в районе Донецка началось после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной ДНР.