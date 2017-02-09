Louis Vuitton выпустил подарки в честь известных писателей

Французский дом Louis Vuitton представил в Москве новую коллекцию Gifting, в которую вошли инструменты для письма, записные книжки, закладки, предметы интерьера и принадлежности для настольных игр, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В коллекции инструментов для письма представлены графитовые карандаши, отделанные кожей, кожаные стаканы для ручек, бювары, закладки и штемпельные подушки, а также блокноты и записные книжки в обложках из фирменной кожи Épi, Taiga и с фирменным рисунком Malletage.

В линии предметов интерьера — коробочки с мозаикой из кожи с цветком Monogram, фоторамки из плексигласа и металла либо в кожаной рамке, фарфоровые подносы для мелочей с рисунками на тему путешествий начала XX века.

В коллекции, посвященной настольным играм, представлены наборы игральных костей и колоды карт в чехлах из фирменного материала Monogram, волчки с цветными кожаными дисками, игрушка йо-йо и игрушечный медвежонок Луи, сшитый из разноцветных кусочков кожи в стиле пэчворк.

Некоторые подарки названы в честь известных писателей: закладки — в честь Жана-Поля Сартра и Симоны де Бовуар, рамка из плексигласа — в честь Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Фото: пресс-служба Louis Vuitton 1 /5

Louis Vuitton — компания, основанная в 1854 году во Франции мастером по изготовлению сундуков и дорожных сумок Луи Вюиттоном. Специализируется на производстве аксессуаров, одежды, обуви, часов и ювелирных украшений для мужчин и женщин. В январе 2017 года Louis Vuitton выпустил совместную коллекцию с маркой Supreme.

