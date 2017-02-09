В Северной Осетии раскритиковали фильм со Шварценеггером о Калоеве

Фильм «Последствия» (Aftermath) с Арнольдом Шварценеггером, посвященный истории россиянина Виталия Калоева, может стать спекуляцией на его трагедии, считает замминистра культуры Северной Осетии Чермен Дудаев. Об этом он заявил ТАСС в четверг, 9 февраля.

По его словам, создатели картины не согласовывали сюжет с россиянином. «Как они могут понять, что творилось в душе Виталия Калоева? Чтобы это понять, надо быть осетином или же родиться в Осетии. В фильме, возможно, будут искажения фактов, уход от подлинной истории», — отметил Дудаев.

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Картина «Последствия» режиссера Эллиотта Лестера выйдет на экраны 7 апреля. Роль Калоева в ней исполнил Шварценеггер. В фильме также снялись Скут Макнэйри, Мэгги Грейс и Мартин Донован.

В 2002 году в авиакатастрофе над Боденским озером, произошедшей из-за ошибки авиадиспетчера, Калоев потерял жену и двоих детей. Всего в инциденте погиб 71 человек. Спустя 478 дней Калоев убил авиадиспетчера Питера Нильсена. В 2005-м его приговорили к восьми годам тюремного заключения в Швейцарии, но через два года освободили досрочно за примерное поведение. С 2008 по 2016 год Калоев занимал пост заместителя министра строительства и архитектуры Северной Осетии.