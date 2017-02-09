По подозрению в подготовке теракта в Турции задержаны четверо боевиков ИГ

Турецкие власти сообщили о задержании в городе Газиантеп четверых боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.

Как указывается в письменном заявлении, распространенном от имени главы администрации города, злоумышленники находились в тесной связи с главарями ИГ в Сирии и планировали проведение нескольких крупных терактов на территории Турции.

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У них изъяли 24 пояса смертника, снаряженных в общей сложности 150 килограммами взрывчатки, детонаторы и 2 автомата Калашникова.

1 января в крупнейшем городе Турции Стамбуле был совершен теракт. Вооруженный мужчина ворвался в ночной клуб Reina, в котором отдыхающие встречали новый год, и открыл огонь по посетителям. Жертвами теракта стали 39 человек, в том числе гражданка России Нурана Гасанова.

Исполнителем атаки оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, прошедший подготовку в лагере «Аль-Каиды» в Ираке, а позже воевавший в Сирии в рядах боевиков «Исламского государства». Один из эмиров приказал ему отправиться в Турцию и осесть там, чтобы в дальнейшем устроить теракт.