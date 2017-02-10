Украинские железные дороги потратили 740 тысяч долларов на бракованные запчасти

Украинские железные дороги («Укрзализныця») получили некачественные запчасти для подвижного состава на 20 миллионов гривен (порядка 740 тысяч долларов по текущему курсу). Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Сотрудники спецслужбы совместно с работниками прокуратуры установили, что бракованные изделия изготавливали два частных предприятия. Их руководители сознательно поставляли госкомпании «комплектующие, произведенные с грубыми нарушениями технических условий, что, в частности, значительно снижало срок эксплуатации запчастей». Однако чиновники структурного подразделения Украинских железных дорог, по данным СБУ, не обеспечили надлежащую проверку качества товара. Экспертиза показала, что использование бракованных запчастей могло провести к ряду ЧП на железной дороге.

«При проведении следственных действий в офисах коммерсантов и структурного подразделения железной дороги оперативники СБ Украины изъяли финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведение многомиллионной сделки по поставке некачественных комплектующих. Неликвидная продукция опечатана и передана на ответственное хранения госпредприятия», — добавили в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В конце декабря прошлого года военная прокуратура Херсонского гарнизона возбудила уголовное дело в связи с закупкой для Вооруженных сил Украины не пригодных к использованию в военных целях вертолетов. Контракт на сумму 12,7 миллиона гривен (около 470 тысяч долларов по нынешнему курсу) был заключен между Минобороны республики и частным акционерным обществом «Мотор-Сич».