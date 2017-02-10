Россияне воспротивились упрощению порядка получения гражданства для мигрантов

Большинство россиян — 71 процент — выступили против упрощения процедуры получения российского гражданства для мигрантов из стран СНГ. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

В то же время более трети (36 процентов) респондентов выступают за ужесточение требований, а 35 процентов предпочли бы сохранить существующую процедуру. Упрощение норм поддержали 19 процентов граждан.

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Предложение амнистировать гастарбайтеров, долгое время находящихся в России с нарушением законодательства, также воспринимается участниками опроса критично: против выступили 59 процентов, за — 36 процентов.

«Есть понимание, что стимулирование притока новых ресурсов из стран ближнего зарубежья, проведение миграционной амнистии для незаконно находящихся на территории Российской Федерации — меры, которые могут усилить конкуренцию на рынке труда, а также потребуют выделения дополнительных расходов», — объяснила директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова. Она добавила, что на отношение к вопросам регулирования миграции оказывают влияние проблемы, с которыми столкнулись страны Европы после неконтролируемого притока приезжих.

Опрос ВЦИОМ проводился 17-18 декабря 2016 года. В нем приняли участие 1600 человек. Погрешность не превышает 2,5 процента.

В ноябре около 78 процентов граждан заявили, что государство должно ограничивать приток иностранных мигрантов в Россию. В то же время 14 процентов респондентов полагают, что власти должны стимулировать приток гастарбайтеров в страну.