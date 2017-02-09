Россияне рассказали об интересе к мнению Путина по всем вопросам

Большинство россиян (64 процента) интересуются мнением президента Владимира Путина по всем вопросам. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Более четверти граждан (28 процентов) хотели бы знать позицию главы государства лишь по некоторым темам, а 6 процентам респондентов безразлично мнение Путина.

Материалы по теме Далекое, но неизбежное Какие научные разработки уверили Путина в прекрасном будущем России

При этом 58 процентов считают, что журналисты «что-то упускают, умалчивают, понимают неверно, когда передают россиянам мнение Путина», а 33 процента считают, что СМИ точно и в полном объеме приводят слова президента.

Опрос проводился с 30 по 31 января. В нем приняли участие 1,2 тысячи человек. Погрешность не превышает 3,5 процента.

Ранее в феврале ВЦИОМ признал, что уровень одобрения деятельности Путина гражданами страны остается высоким. В период с 9 по 15 января работу главы государства одобряли 85,3 процента респондентов, а спустя две недели — 85,6 процента.

По итогам 2016 года около 64 процентов россиян признали Путина политиком года.