Венедиктов рассказал о письме Роскомнадзора с угрозой закрыть «Эхо Москвы»

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о полученном от Роскомнадзора письме, в котором радиостанцию предупредили о возможном закрытии в случае, если она не исправит связанное со структурой собственников нарушение. Об этом Венедиктов сообщил Rambler News Service.

«Мы получили это письмо — и наши юристы работают над ним. Я подтверждаю, что такое письмо было прислано 31 января генеральному директору радиостанции Екатерине Павловой. Я его получил 6 февраля, мне оно было переслано», — пояснил он.

Венедиктов пояснил, что претензии регулятора связаны с присутствием в капитале радиостанции иностранной компании (в конце 2015 года он сообщил, что 19,92 процента компании принадлежит американской EM-Holding Владимира Гусинского). По закону иностранные компании и физлица не могут учреждать в России СМИ и владеть долей более 20 процентов в капитале российских медиа.

Венедиктов завил, что требования Роскомнадзора свидетельствуют о «новой трактовке закона». «Всегда говорили о 20 процентах, сейчас речь идет о нулевом пакете», — отметил он.

На устранение нарушения радиостанции отведено две недели — до 15 февраля. По словам главреда, юристы работают над тем, чтобы урегулировать ситуацию в предписанный срок.