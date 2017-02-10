Роскомнадзор опроверг сообщения об угрозе закрыть «Эхо Москвы»

Роскомнадзор не выносил «Эху Москвы» предупреждения о возможном закрытии в связи с претензиями к структуре собственников радиостанции. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

«Никакого предупреждения "Эху" не выносилось. Им было направлено информационное письмо, в котором говорилось, что нужно к определенному сроку привести некоторые документы к соответствию с законом, ограничивающим иностранный капитал в российских СМИ», — пояснил представитель регулятора.

Ампелонский также прокомментировал заявление Венедиктова о том, что Роскомнадзор начал по-новому трактовать закон, запрещающий иностранцам владеть более чем 20 процентами в капитале российского медиа. Один из владельцев «Эха Москвы» — иностранная EM-Holding бизнесмена Владимира Гусинского, ей принадлежит 19,92 процента радиостанции.

Пресс-секретарь ведомства уточнил, что у Роскомнадзора нет претензий к участию иностранцев в капитале «Эха». «Мы об этом не говорим. Мы говорим, что у них документы не в порядке», — отметил он.

По его словам, регулятор постоянно находится в контакте с руководством радиостанции, и Роскомнадзор убежден, что «Эху» удастся устранить нарушения до указанного срока — 15 февраля.