В МВФ посоветовали Украине поднять пенсионный возраст

Власти Украины согласились на пенсионную реформу, которая может предусматривать повышение возраста выхода на пенсию. Об этом заявил в четверг, 9 февраля, в ходе брифинга официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс.

«Власти [Украины] согласились о необходимости пенсионной реформы, чтобы обеспечивать лучшие пенсии и снижение бюджета Пенсионного фонда, чтобы пенсионная реформа была понятнее, прозрачнее. Один из способов достижения цели — увеличение пенсионного возраста или пенсионного стажа», — приводит слова Райса «Українські Новини».

Представитель МВФ также рассказал, что заседание фонда по Украине состоится в ближайшее время после урегулирования «технических моментов». Ранее в тот же день стало известно, что МВФ не планирует в ближайшую неделю рассматривать вопрос выделения Киеву четвертого кредитного транша.

Вице-премьер Украины Павел Розенко, комментируя заявление Райса, подчеркнул, что пенсионная реформа будет проведена без повышения пенсионного возраста. «Пенсионный возраст на Украине подниматься не будет! Точка», — написал он в Facebook.

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8 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пенсионная реформа в стране будет проведена в 2017 году. Он заверил, что обновленная система будет справедливой, и пенсионеры почувствуют увеличение выплат.

1 февраля министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на повышении в стране пенсионного возраста. В середине января он предупредил, что Украину ждет шоковая пенсионная реформа.

МВФ выдвинул к Украине ряд требований для предоставления очередного транша в размере одного миллиарда долларов. Среди них — повышение пенсионного возраста, приватизация предприятий, сокращение числа госслужащих и бюджетников, а также открытие земельного рынка.