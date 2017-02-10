Скачок нефтяных цен пополнил бюджет России на 1,5 триллиона рублей

Рост цен на нефть, последовавший за глобальной сделкой по ограничению добычи, привел к росту дополнительных доходов бюджета России на 1,5 триллиона рублей. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков, сообщает РИА Новости.

В отношениях России и международной организацией в прошлом году произошел прорыв, указал он. «Переговоры и достижение в декабре 2016 года договоренности между странами ОПЕК и государствами, не входящими в картель, способствовали серьезному росту цен на нефть в течение последнего года, примерно с 30 до 55 долларов за баррель», — сказал Воронков.

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По данным на 15:50 мск 10 февраля, цена североморской нефти Brent составляла 56,66 доллара за баррель, что на 1,83 процента больше уровня предыдущего закрытия. Американская марка WTI подорожала до 53,83 доллара за баррель (плюс 1,55 процента).

Члены ОПЕК в ноябре 2016 года договорились о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день, до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК 11 стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Договоренности вступили в силу с 1 января 2017 года на шесть месяцев с возможностью пролонгации.