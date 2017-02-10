В Вене рассказали о перспективах продления ограничения добычи нефти

Cоглашение о глобальном ограничении добычи нефти, которое было заключено в декабре 2016 года на шесть месяцев, может быть продлено. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков, сообщает РИА Новости.
«Решение будет приниматься упомянутыми 24 странами (участники Организации стран-экспортеров нефти и государства, не входящие в картель — прим. «Ленты.ру») на основе результатов первого полугодия и тенденций на мировом рынке нефти», — сказал Воронков. При этом он добавил, что однозначно говорить об этом пока рано.
По его мнению, цена на нефть в ближайшем будущем не вырастет до 100 и более долларов за баррель, а в текущем году сохранится на уровне 50-60 долларов за бочку.
В 11:40 мск цена североморской нефти Brent составляла 55,66 доллара за баррель, что на 0,05 процента больше уровня предыдущего закрытия. Американская марка WTI подешевела до 52,97 доллара за баррель (минус 0,06 процента).
8 февраля министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что членам ОПЕК необходимо обсудить вопрос о дальнейшем сокращении добычи нефти во втором полугодии 2017 года.
В тот же день агентство Bloomberg прогнозировало, что США в 2018 году могут увеличить объем добычи нефти до максимума с 1970 года. Рост производства и запасов нефти в США может нивелировать эффект от сделки ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении добычи, считают в Reuters.
С начала 2017 года вступило в силу соглашение об ограничении производства нефти, к нему присоединилась Россия и члены ОПЕК. Оно будет действовать полгода и в дальнейшем может быть продлено.