В Вене рассказали о перспективах продления ограничения добычи нефти

Cоглашение о глобальном ограничении добычи нефти, которое было заключено в декабре 2016 года на шесть месяцев, может быть продлено. Об этом в пятницу, 10 февраля, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков, сообщает РИА Новости.

«Решение будет приниматься упомянутыми 24 странами (участники Организации стран-экспортеров нефти и государства, не входящие в картель — прим. «Ленты.ру») на основе результатов первого полугодия и тенденций на мировом рынке нефти», — сказал Воронков. При этом он добавил, что однозначно говорить об этом пока рано.

Материалы по теме «ОПЕК не соблюдает договоренности» Почему нефтяные цены могут упасть вопреки глобальному картельному сговору

По его мнению, цена на нефть в ближайшем будущем не вырастет до 100 и более долларов за баррель, а в текущем году сохранится на уровне 50-60 долларов за бочку.

В 11:40 мск цена североморской нефти Brent составляла 55,66 доллара за баррель, что на 0,05 процента больше уровня предыдущего закрытия. Американская марка WTI подешевела до 52,97 доллара за баррель (минус 0,06 процента).

8 февраля министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что членам ОПЕК необходимо обсудить вопрос о дальнейшем сокращении добычи нефти во втором полугодии 2017 года.

В тот же день агентство Bloomberg прогнозировало, что США в 2018 году могут увеличить объем добычи нефти до максимума с 1970 года. Рост производства и запасов нефти в США может нивелировать эффект от сделки ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении добычи, считают в Reuters.

С начала 2017 года вступило в силу соглашение об ограничении производства нефти, к нему присоединилась Россия и члены ОПЕК. Оно будет действовать полгода и в дальнейшем может быть продлено.