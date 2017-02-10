В Госдуме оценили опасность украинских стрельб близ Крыма

Анонсируемые Киевом стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» близ Крыма не представляют угрозы для жителей полуострова, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 10 февраля.

«Стрельбы, которые могут провести "Буками", ограничиваются Херсонской областью, и ракеты до Крыма не долетят. Подобные стрельбы представляют опасность только для пассажиров украинских и зарубежных авиалиний», — сказал парламентарий.

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По его словам, украинские власти после предупреждения Москвы больше не решаются проводить возле крымской границы стрельбы из дальнобойных ракетных комплексов. «Украина "поджала хвост" и теперь сотрясает воздух только учениями, не превышающими дальности более 30 километров», — подчеркнул Бальбек.

Ранее в пятницу представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил, что на полигоне Ягорлык в граничащей с Крымом Херсонской области в 2017 году запланированы стрельбы из Буков.

В конце ноября 2016 года Украина объявила некоторые участки пространства над Черным морем к западу от Крыма зоной ракетных стрельб. Москва в связи с этим выразила протест.