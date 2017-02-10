СМИ узнали о внесенных главой МИД Мексики правках в речь Трампа

Мексиканский министр иностранных дел Луис Видегарай (Luis Videgaray) отредактировал речь президента США Дональда Трампа, в которой он объявил о строительстве стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает CBS.

Ознакомившись в Белом доме с первоначальным текстом выступления американского лидера, глава мексиканского МИД испугался, что подобная речь может ухудшить отношения между Мехико и Вашингтоном.

Советник и зять Трампа Джаред Кушнер предложил Видегараю вместе внести правки. Они представили новый вариант текста. В нем, в частности, говорилось о возможном улучшении связей между Мексикой и США.

Материалы по теме Забористый план Рассказ жителя Сан-Диего о том, зачем Трампу стена на границе с Мексикой

Изначально американский лидер отказывался даже взглянуть на обновленную версию выступления, однако впоследствии все же согласился с изменениями.

9 февраля стало известно, что стена вдоль границы с Мексикой, которую намерена построить администрация президента США Дональда Трампа, обойдется в 21,6 миллиарда долларов, ее возведение займет более трех лет.

Согласно плану, вдоль границы к 2020 году будут в три этапа выстроены заборы и стены протяженностью порядка 2 тысяч километров. При этом на протяжении 1046 километров граница уже укреплена.

25 января Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета США, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.