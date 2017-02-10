Водителя директора Ленкома оштрафовали за езду по тротуарам

Водителя машины директора театра Ленком Марка Варшавера оштрафовали на две тысячи рублей за езду по тротуарам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Москве в пятницу, 10 февраля.

«По факту нарушения сотрудниками Госавтоинспекции была проведена проверка, изучены видеозаписи и установлена личность водителя иномарки», — рассказали агентству.

«Сегодня выписали штраф водителю, и мы оплатим в ближайший день-два этот штраф. Безусловно, ездить нельзя. Мы были ровно полторы-две минуты, загрузили в машину, я сел и тронулись», — объяснил Варшавер сетевому изданию m24.ru.

9 февраля в столичном управлении ГИБДД сообщили о начале проверки видео, на котором внедорожник Toyota Land Cruiser Варшавера стоит на тротуаре на Малой Дмитровке. На записи видно, как владелец или пассажир внедорожника с номерами серии АМР спорит со снимающим его на камеру юношей. Мужчина требует освободить дорогу, называя молодого человека «подонком» и угрожая «сдать полиции».

Варшавер подтвердил факт конфликта, но опроверг нарушение правил дорожного движения. Он отметил, что разгружал из машины буклеты, а молодой человек начал снимать его без разрешения и отказался освободить дорогу. Директор театра заявил, что попросил пропустить машину, но ему ответили отказом и продолжили съемку.

Тогда же художественный руководитель театра Марк Захаров объяснил, что действия Варшавера являются оправданными.